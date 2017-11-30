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30 Kasım 2017 17:16

Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde servis aracına binmek için yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

30 Kasım 2017 17:16


Edinilen bilgilere göre 3 gün önce Adapzarı ilçesi Çevreyolu Caddesi Tekeler Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde 12’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ebrar Küçükoktay Atatürk Anadolu Lisesi’ne gitmek için evinden çıktı. Küçükoktay, yolun karşısına geçmek isterken G.S. idaresindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince genç kız Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ebrar’dan acı haber geldi. 17 yaşındaki lise son öğrencisi Ebrar Küçükoktay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ebrar’ın ölüm haberi aile ve yakınlarını yasa boğdu.




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