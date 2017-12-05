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05 Aralık 2017 15:25

Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Serhat Daloğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

05 Aralık 2017 15:25


Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesi Kayalar Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Serhat Daloğlu idaresindeki otomobil ile kamyonet çarpışmıştı. Çarpışma sonucu Serhat Daloğlu idaresindeki araç kanala uçtu. Kazada ağır yaralanan Serhat Daloğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamyarak hayatını kaybetmişti.


Kazada hayatını kaybeden Serhat Daloğlu’nun cenazesi Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığına defnedildi.




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