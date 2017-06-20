Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 16:30

Kazımpaşa’ya kış gelmeden doğalgaz gelecek

Serdivan Belediyesi doğalgaz projesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kazımpaşa’ya kış gelmeden doğalgaz gelecek

20 Haziran 2017 16:30


Selahiye ve Kazımpaşa’yı da içine alan toplamda 5 mahalleyi kapsayan proje kapsamında açıklama yapan yetkililer, AGDAŞ ile ortak hareket edilen yatırım projesinde çalışmaların büyük bir kısmının tamamladığı belirtilirken, Ağustos ayının ilk yarısında bölgeye gaz arzı sağlanmasının planladığı bildirildi.


Yüzde 85’i tamamlanan ve 250’den fazla servis kutusu montajı yapılan doğalgaz projesinde; 29 kilometre olan polietilen dağıtım hattının 25 kilometreden fazlası döşenirken, yaklaşık 2 kilometre olan çelik hat imalatının da Ramazan Bayramına kadar tamamlanacağı ifade edildi. Doğalgaz kullanmak isteyen bölge sakinlerine eylül ve ekim aylarında yoğunluk söz konusu olacağı hatırlatılarak abonelik ve gaz dönüşümü işlemlerini sonbahar gelmeden tamamlamaları istendi. Yapılan yatırımın bölge için son derece önemli olduğunun altını çizen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı bölümlerde belediye olarak tretuvar çalışmalarına da başladıklarını ve büyük bir kısmının da tamamlandığını belirterek Kazımpaşa’nın merkezine kadar doğalgaz projesinin yanı sıra yaklaşık 8 kilometrelik kaldırım ve tretuvar çalışmasıyla da bölgenin çehresinin değişeceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:20
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!