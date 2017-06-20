Kazımpaşa’ya kış gelmeden doğalgaz gelecek

Selahiye ve Kazımpaşa’yı da içine alan toplamda 5 mahalleyi kapsayan proje kapsamında açıklama yapan yetkililer, AGDAŞ ile ortak hareket edilen yatırım projesinde çalışmaların büyük bir kısmının tamamladığı belirtilirken, Ağustos ayının ilk yarısında bölgeye gaz arzı sağlanmasının planladığı bildirildi.

Yüzde 85’i tamamlanan ve 250’den fazla servis kutusu montajı yapılan doğalgaz projesinde; 29 kilometre olan polietilen dağıtım hattının 25 kilometreden fazlası döşenirken, yaklaşık 2 kilometre olan çelik hat imalatının da Ramazan Bayramına kadar tamamlanacağı ifade edildi. Doğalgaz kullanmak isteyen bölge sakinlerine eylül ve ekim aylarında yoğunluk söz konusu olacağı hatırlatılarak abonelik ve gaz dönüşümü işlemlerini sonbahar gelmeden tamamlamaları istendi. Yapılan yatırımın bölge için son derece önemli olduğunun altını çizen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı bölümlerde belediye olarak tretuvar çalışmalarına da başladıklarını ve büyük bir kısmının da tamamlandığını belirterek Kazımpaşa’nın merkezine kadar doğalgaz projesinin yanı sıra yaklaşık 8 kilometrelik kaldırım ve tretuvar çalışmasıyla da bölgenin çehresinin değişeceğini söyledi.