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08 Ocak 2017 15:12

Keleş: “4 ilçede 56 mahalleye daha sağlam altyapı”

Keleş: “4 ilçede 56 mahalleye daha sağlam altyapı”

08 Ocak 2017 15:12

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehir genelinde devam eden altyapı çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “SASKİ olarak şehrimizin 16 ilçesini sağlam altyapı ile buluşturmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Şehir genelinde devam eden çalışmalarımız kapsamında 4 ilçede 56 mahallemizin daha kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendiriyoruz. İlçelerimizin altyapısını güvence altına alıyoruz” diye konuştu.
56 mahalleyi kapsayan projede yüzde 50 seviyelerine ulaştıklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, “Hayata geçirdiğimiz 10 milyon liralık yatırımla Adapazarı, Erenler, Serdivan ve Arifiye ilçelerimizdeki 56 mahallenin daha kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendiriyoruz. 4 ilçede toplamda 50 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. Ekiplerimiz şehrin 3 noktasında Adapazarı Sakarya ve Camilili Mahalleleri ile Serdivan Arabacılalanı Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Şuana kadar hatların 21 kilometresi tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanmasıyla 56 mahallemizde daha atıksu ve yağmursuyu sorunu yaşanmayacak. Şehrimizin birçok noktasında altyapı anlamında dev projeleri hayata geçirdik. Bir taraftan şehrimizin içme suyu geleceğini garanti altına almak için çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da şehrimizin kanalizasyon ve yağmursuyu ağını güçlendiriyoruz. Allah’a şükür vatandaşlarımızın musluklarına Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli sularından biri ulaşıyor. Bu kaliteyi korumak ve içmesuyu ağımızı daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin doğal güzelliklerini korumak adına atıksu konusunda kesinlikle taviz vermiyoruz. Her geçen gün kanalizasyon ağımız daha da güçleniyor. Hiçbir noktada yağmursuyu sıkıntısı yaşanmaması için yeni yağmursuyu hatları inşa ediyoruz. Şehrimizin altyapı geleceğini garanti altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.



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