Keleş: "Göl konusunda kurumsal bir bilinç oluşturduk"

Ulusal Limnoloji Sempozyumunda Sapanca Gölü ile ilgili bir sunumu SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Limnoloji Derneği’nin katkılarıyla Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenen 8. Ulusal Limnoloji Sempozyumu’nda ‘İçmesuyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü’nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi ile Korunması ve Güvenli Su Temini’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun tarafından Dr. Rüstem Keleş’e plaket takdim edildi.

"Gölün üzerine titriyoruz"

Sempozyumun düzenlenmesinde emek gösterenlere teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Dr. Rüstem Keleş, “Sapanca Gölü üzerine titrediğimiz ve emek verdiğimiz bir su kaynağı. SASKİ Genel Müdürü olarak göreve başladığımda üzerine ilk eğildiğim konulardan birisi Sapanca Gölü oldu. Klasik yaklaşımlarla göl havzasını korumanın mümkün olmadığını gördük. Dolayısıyla bu konuda biraz daha inisiyatif ve risk alarak göl ile ilgili kalıcı ve bilimsel bir şekilde neler yapabiliriz diye düşündük. Kurumsal strateji ve politikalar geliştirdik. Hem yönetim süreçlerimizi, hem de bütçemizi buna göre planladık. Ekosistemin sürdürülebilirliği ile insan sağlığının öncelemesi gayretinde olduk” diye konuştu.

"83 parametre takip ediliyor"

Sapanca gölünü takip ettiklerini belirten Dr. Rüstem Keleş, “İmar konusu en çok zorlandığımız konu oldu. Bu konudaki zorluklar hala devam ediyor. Göl havzasında ciddi riskler alarak 50’ye yakın yıkım yaptık. Su kalitesini izleme noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Göl yüzeyinde 10 tane istasyon belirledik. 0-40 metre aralığında periyodik numuneler alarak bu numunelerin analizlerini yapıyor ve bunları veritabanımızda topluyoruz. Gölden aldığımız suyu anlık olarak takip ediyoruz. pH, bulanıklık, debi ve seviye gibi değerleri online olarak izliyoruz. Mikro kirleticileri ve endokrin bozucuları takip ediyoruz. Bu konuda TÜBİTAK ile ortak proje yaptık. Sapanca Gölü’ndeki alg türünü izliyoruz. Arıtma tesisimizi de bunu dikkate alarak dizayn ettik. Periyodik olarak analiz ettiğimiz 83 adet parametre bulunuyor. İmar ve deşarjlarla ilgili kontrolleri göl içerisinden kontrol etmek için tekne aldık. Sürekli denetim mekanizmasını çalıştırdık. Gölü besleyen dereleri periyodik olarak takip ediyor, buralardan da numuneler alıyoruz. Suyu kaynağında korumak için çaba gösteriyoruz. Gölün kuzey bölgesindeki kolektör hem kapasite olarak yetersizdi, hem de taşmalar meydana geliyordu. Güney bölgesinde kolektör hiç yoktu. Hem kuzey hem güney kolektörlerini inşa ettik. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ile görüşerek onların da kendi bölgelerinde kolektör yapmalarını sağladık. Şu anda göl evsel ve endüstriyel atıklardan korunuyor. Hafta sonları göl ve çevresinde nüfus büyük artış gösteriyor. Gölün güneyinden NATO Petrol Boru Hattı geçiyor. Yoğun bir trafik ve tren hattı var. Sıradan bir havzayla karşılaştırıldığında Sapanca Gölü havzası özgün, ciddi risklerin olduğu yoğun bir havza durumunda” ifadelerini kullandı.

"Su yönetimi önemli bir sorumluluk"

Dr. Rüstem Keleş sözlerinin devamında, “Su yönetimi canlı ve cansız yaratılmış bütün varlıklara karşı önemli bir sorumluluktur. Biz su yönetimi otoritelerinin bu sorumlulukla hizmet etmesi ve görev yapması gerekliliğine inanıyoruz. Sonuç olarak Sapanca Gölü’nün hem çevresel kirlenme risklerinden korunması, hem su bütçesinin yönetimi, hem su kalitesinin izlenmesi noktalarında SASKİ olarak sorumluluklarımızı yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu konuda kurumsal bir bilinç ve duyarlılık oluşturduk. Gerçekten hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem Sakarya özelindeki siyasetçilerimiz hem de çalışanlarımız gölün korunması için elinden gelen gayreti gösteriyor" ifadelerini kullandı