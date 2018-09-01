Keleş: "SAÜ ile işbirliğimiz devam edecek"

Dr. Fatih Savaşan ve beraberindekiler SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş’i ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Prof. Dr. Temel Gürdal ile Genel Sekreter Dr. Yaşar Kahraman’ı SASKİ Genel Müdürlüğü’nde ağırladı. Buluşmada SASKİ’nin şehir genelindeki çalışmaları ve yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

"Başarı temennisi"

Ziyarette konuşan Dr. Rüstem Keleş, “Kısa süre önce Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Savaşan ve beraberindekileri SASKİ Genel Müdürlüğümüzde ağırladık. SASKİ olarak şehrimizde devam eden çalışmalarımıza ilişkin paylaşımlarda bulunduk. Buluşmamızda yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledik. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Sakarya’mızı kazanan öğrencilere başarılar diliyorum. Köklü ve başarılı bir eğitim kurumu olan SAÜ’de okumak öğrencilerimiz için bir ayrıcalık olacaktır. Bu vesileyle Prof. Dr. Fatih Savaşan’a yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

"Birlikte çalışma vurgusu"

SASKİ’nin şehir için önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek sözlerine başlayan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Genel Müdürümüzün paylaştığı bilgiler doğrultusunda SASKİ’nin şehrimiz için ne derece önemli çalışmalara imza attığını öğrendik. Sakarya Üniversitesi olarak yeni dönemde de birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağız” diye konuştu.