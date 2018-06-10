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10 Haziran 2018 14:43

Kemalpaşa ve Bahçelievler Mahallesi iftarlarda buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kemalpaşa ve Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemalpaşa ve Bahçelievler Mahallesi iftarlarda buluştu

10 Haziran 2018 14:43


Düzenlenen iftar programlarına Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra; Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, meclis üyeleri ve muhtarlar da katılım gösterdi. Mahalle sakinlerinin yanı sıra gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği iftar programlarında vatandaşlar Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu ile program boyunca bol bol fotoğraf çektirdi.


Mahalle kültürünü ve Ramazan Ayı’nın manevi havasını aynı sofrada yaşadıklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gerçekleştirilen iftar programları ile geleneklerin yaşatıldığını ve bir sonraki nesillere aktarıldığını söyledi. Alemdar, mahalle aralarında kurulan iftar sofralarının aslında gönüllerde kurulmuş olduğunu ifade ederek “Başı Rahmet, ortası Mağfiret, sonu Kurtuluş olan Mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi arttırsın. Daha nice Ramazanlara hep birlikte çıkmayı, gönül sofralarında buluşmayı nasip etsin. Bu vesileyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemiz de mübarek olsun” dedi.


İftar sonrası esnaf ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştirerek çay eşliğinde sohbet eden Başkan Yusuf Alemdar, Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Burak Erken ziyaretlerin ardından Kazımpaşa’da gerçekleşen Gençlik Buluşmasına katıldılar.




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