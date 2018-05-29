Kenan Sofuoğlu: "Gençlerin vekil abisi olacağım"

Seyir terasında iftar açan Sofuoğlu Tarihi Alifuatpaşa Köprüsü’nde içilen çaylar eşliğinde soruları yanıtladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu Geyve’ye misafir oldu. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe gençlik Kolları Başkanı Faruk Koç, meclis üyeleri ve gençler düzenlenen programa yoğun ilgi gösterdi. Geyve Belediyesi Muhammed Fatih Safitürk Sosyal Tesisleri’nde (Seyir Terası) düzenlenen iftara katılan Kenan Sofuoğlu gençlerin merak ettiği konulara samimi cevaplar verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu’nun da katıldığı iftar programında gençlere seslenen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Arkadaşlar bu seçim sıradan bir seçim değil. Yüzyılın seçimine hazırlanıyoruz. Vatanımızın bekası için ülkemiz üzerinde oynanan oyunları milletimize en doğru biçimde aktarmak boynumuzun borcu. İlk kez oy kullanacak gençlerin 24 Haziran’da tercihlerinin vatan-milletten yana olacağına inanıyorum. Hepimiz kapı kapı dolaşıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü destek isteyeceğiz” dedi.

"Gençlerin vekil abisi olacağım"

Dünya Motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu ise, 24 Haziran’da Güçlü Türkiye için sandığa gidileceğini belirterek, nasıl bir vekillik profili çizeceğini de açıkladı. Sofuoğlu, “Ülkemizin bekası için Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a güçlü destek vereceğiz. Dün gençlerin Kenan ağabeyi idim. Seçilip meclise gidersem Vekil ağabeyleri olacağım. Yine fırsat buldukça motor bineceğim. Belli programlara özellikle hava durumu müsait olduğunda motosikletimle gideceğim. Sakarya’da oturmaya sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

"Yoğun ilgi gördü"

AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu Geyve Seyir Terası’nda ki iftar programının ardından Genç Gönüllüler Deneği Medresesi’nde Ahmet Taşçı hocayı ziyaret etti. Teravih namazını Alifuatpaşa Camii’nde kılan Kenan Sofuoğlu ve beraberindekiler Tarihi Alifuatpaşa Köprüsü’nün ayağında içilen çaylar eşliğinde gençlerle sohbete devam etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kenan Sofuoğlu bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sofuoğlu’nun Geyve programı sahur vaktine kadar devam etti.