Kenan Sofuoğlu lüks aracını satışa çıkardı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, sık sık gündeme geldiği lüks aracı internette 385 bin euroya satışa çıkarıldı.

Dünya Motorsiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun lüks aracı olan Lamborghini Aventador marka otomobili 385 bin euroya Düzce'de bulunan bir firma tarafından internet sitesinde satışa çıkartıldı. 3 bin 850 kilometrede olan 2018 model otomobilin plakası ilanda kapatıldı.