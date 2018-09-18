İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kenan Sofuoğlu lüks aracını satışa çıkardı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun, sık sık gündeme geldiği lüks aracı internette 385 bin euroya satışa çıkarıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, sık sık gündeme geldiği lüks aracı internette 385 bin euroya satışa çıkarıldı.


Dünya Motorsiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun lüks aracı olan Lamborghini Aventador marka otomobili 385 bin euroya Düzce'de bulunan bir firma tarafından internet sitesinde satışa çıkartıldı. 3 bin 850 kilometrede olan 2018 model otomobilin plakası ilanda kapatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.