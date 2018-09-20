Kendi bisikletiyle geldi başka bisiklet çalarak kaçtı

Sakarya'da kendi bisikletiyle gittiği bina önünde duran başka bir bisikleti çalan şüpheli, daha sonra eski bisikletini almaya gelince polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı Şehir polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre bisikletiyle Serdivan ilçesinde bulunan bir bina önüne gelen bir şüpheli, bina içindeki kilitli bulunan bin 500 TL değerindeki bisikleti çaldı. Kendi bisikletini çaldığı yere kilitleyen şahıs daha sonra olay yerinden ayrıldı. Bisikletinin yerinde olmadığını gören sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştirenin 11 adet hırsızlık kaydı bulunan M.U., olduğunu tespit etti. Bisikleti çaldığı yere pusu atan polis ekipleri eski bisikletini almaya gelen M.U.'yu kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan bisikleti çalan şüpheli, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yakalandı. Görüntülerde şahsın bisikleti çaldıktan sonra bina önünden ayrıldığı anlar yer alıyor.