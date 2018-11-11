Kent Park'ın ismi Donatım Park oluyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 12 Kasım Pazartesi günü toplanıyor. Meclis üyeleri bir önceki oturuma ait komisyon raporlarını ve ilçe belediyelerinden Büyükşehir Meclisi'ne gelen kararları oylayacağı toplantıda, 66 gündem karara bağlanacak. Kent Park'ın isminin Donatım Park olarak değiştirilmesi de meclis üyelerinin oylarına sunulacak.

Meclis üyelerinin bir önceki oturuma ait komisyon raporlarını ve ilçe belediyelerinden Büyükşehir Meclisi'ne gelen kararları oylayacağı toplantıda, Kent Park'ın isminin Donatım Park olarak değiştirilmesi meclis üyelerinin oylarına sunulacak.