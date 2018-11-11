İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kent Park'ın ismi Donatım Park oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 12 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.


Sakarya Büyükşehir Meclisi 12 Kasım Pazartesi günü toplanıyor. Meclis üyeleri bir önceki oturuma ait komisyon raporlarını ve ilçe belediyelerinden Büyükşehir Meclisi'ne gelen kararları oylayacağı toplantıda, 66 gündem karara bağlanacak. Kent Park'ın isminin Donatım Park olarak değiştirilmesi de meclis üyelerinin oylarına sunulacak.


Meclis üyelerinin bir önceki oturuma ait komisyon raporlarını ve ilçe belediyelerinden Büyükşehir Meclisi'ne gelen kararları oylayacağı toplantıda, Kent Park'ın isminin Donatım Park olarak değiştirilmesi meclis üyelerinin oylarına sunulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.