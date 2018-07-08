Kesinleşmiş hapis ve para cezası vardı polisten kaçamadı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suça ve suçlulara yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 9 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis ile 4 bin 200 TL para cezası bulunan H.Ö. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekiplerince takip altına alındı. Ekiplerce yapılan planlı çalışma ve fiziki takip sonucu H.Ö. isimli şahsın Adapazarı ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu H.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.