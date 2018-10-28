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Kestiği ağaç sonu oldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kestiği kavak ağacı üzerine devrilen bir kişi, hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kestiği kavak ağacı üzerine devrilen bir kişi, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesi Kanlıçay Mahallesi'nde yaşayan Ömer Bolat (40), Yazılı mahallesi'nde bir bahçede kavak ağacı kesimi yaptığı sırada kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti. Üç çocuk babası Bolat'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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