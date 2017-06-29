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29 Haziran 2017 19:13

Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 15. gününü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı adalet yürüyüşünün 15.

Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 15. gününü tamamladı

29 Haziran 2017 19:13

gününü tamamladı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Güvenpark’tan başlattığı yürüyüşüne 15. gününe Düzce’nin Gümüşova ilçesinden başladı. Heyet bir süre yürüdükten sonra su molası verdi. Havanın sıcak olması nedeniyle heyet, molanın ardından yürüyüşe devam etti. Heyet, yaklaşık toplam 10 kilometre yol yürüdükten sonra öğlen molası verdi. Yaklaşık 5 saat süren molanın ardından heyet Hendek istikametine yeniden yürümeye devam etti. Heyet yaklaşık 17 kilometrelik yolu, iki kez daha mola vererek tamamlamış oldu. Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaşması güzergah boyunca çok sayıda su dağıtılan stantlar kuruldu.


D-100 karayolu boyunca ilerleyen heyet, gün içerisinde Sakarya’nın Hendek ilçesine ulaştı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, geceyi Hendek ilçesindeki kamp alanında geçirecek.




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