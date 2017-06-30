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30 Haziran 2017 11:10

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 16. gününde ilk molayı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 09.

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 16. gününde ilk molayı verdi

30 Haziran 2017 11:10

00’da başladığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 16. gününde ilk molayı Sakarya’nın Hendek ilçesi Uzuncaorman Mahallesi girişinde verdi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 16. gününde yürümeye devam ediyor. Saat 08.30’da 16. gün yürüyüşüne başlayan Kılıçdaroğlu, Hendek ilçesi Uzuncaorman Mahallesine ulaştı. Kılıçdaroğlu, burada mola verdi. Molanın ardından Kılıçdaroğlu’nun saat 10.30’da yürümeye devam etmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu’na ve vatandaşlara yürüyüş sırasında bando eşlik etti.


Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün Akyazı ilçesinde ki Balbalı Mesire Alanına kadar yürüyecek ve burada konaklayacak.




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