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01 Temmuz 2017 09:33

Kılıçdaroğlu, Adalet yürüyüşünün 17’nci gününe başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 17’nci gününe sabah yaptığı basın açıklamasıyla başladı.

Kılıçdaroğlu, Adalet yürüyüşünün 17’nci gününe başladı

01 Temmuz 2017 09:33

Yürüyüşte Kılıçdaroğlu’na eski CHP’li Mustafa Sarıgül de destek verdi.


Akyazı’da bir tesiste geceyi geçiren Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 17’nci gününün ilk etabına başlamadan önce yaptığı basın açıklamasında, "Adalet yürüyüşü devam ediyor. Aynı zamanda çevre günü doğa günü. Allah’ın yarattığı kainatın kendi içerisinde denge ve adaleti var. Bu adaleti bozan maalesef insan oğludur. Biz isteriz ki adalet duygusu 7’den 70’e herkes tarafından kabul edilsin. Adalet duygusunu yüceltelim. Hiçbir kimlik, inanç ayrımı yapmaksızın hep birlikte kardeşçe huzur içerisinde yaşayalım. Bunun en temel yolu adalettir. Ormana, ağaçlara saygılı olmalıyız. Ormanların olmadığı yerde huzurlu yaşayamayız. O açıdan adalet için yürüyoruz. Birlikte yürüyoruz. Beni yalnız bırakmayıp, adaleti özleyen, adaleti isteyen, savunan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma bu adalet yürüyüşünde bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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