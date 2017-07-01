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01 Temmuz 2017 19:39

Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 17’nci gününü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı adalet yürüyüşü’nün 17’nci gününü tamamladı.

Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 17’nci gününü tamamladı

01 Temmuz 2017 19:39

Yürüyüşe tepki gösteren bir kadın, adaletin yollarda değil Meclis’te aranması gerektiğini dile getirdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüşüne 17’nci günde Sakarya’nın Akyazı ilçesinden başladı. Heyet bir süre yürüdükten sonra su molası verdi. Havanın sıcak olması nedeniyle grup, molanın ardından yürüyüşe devam etti. İkinci mola adresinden saat 17.00’de yola çıkan Kılıçdaroğlu’nun kortejinde bulunanlar ile D-100 Karayolundan geçen bir otomobil sürücüsü tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kortejde yürüyen bazı vatandaşlar otomobile zarar vermek istedi, kortej eşliğinde yürüyen Çevik Kuvvet Polis ekipleri yürüyüşçüler ile otomobil arasına girerek gerginliği kısa sürede önledi.



“Böyle insanlık mı olur?”


Öte yandan, kortejde yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere yürüyüşçülere tepki gösteren Makbule Altındiş isimli kadın, adaleti yollarda değil mecliste aramalarını söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben bu ülkeye kurban olurum. Adaleti mecliste arayın, yollarda değil. Şimdiye kadar ne yaptı, milleti mahvettiler. Böyle insanlık mı olur?” dedi.


Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler yaklaşık 15 kilometre yürüyerek şehir merkezine girdi. Grup geceyi, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde bulunan bir tesiste konaklayacak.




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