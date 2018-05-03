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03 Mayıs 2018 18:50

Kırkpınar Havaalanında süs bitkiciliği gerçekleştirelecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Süs Bitkileri Festivali’nin gerçekleştirileceği Kırkpınar Havaalanı’nda incelemelerde bulundu.

Kırkpınar Havaalanında süs bitkiciliği gerçekleştirelecek

03 Mayıs 2018 18:50


Toçoğlu’na, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, sektör üyeleri ve üreticiler eşlik etti. Festivale ilişkin planlamaların yapıldığı incelemede Başkan Toçoğlu, SASKİ’nin alanda altyapı çalışmaları gerçekleştireceğini belirtti. SATSO Başkanı Akgün Altuğ yaptığı açıklamada, “Kırkpınar Havaalanı olarak bilinen bu alanda Eylül ayında festival organizasyonu düzenlemek istiyoruz. Daha önce havaalanı olarak kullanılan Sapanca Gölü’nün kenarında bulunan bu alan fuar için çok uygun. Türkiye’nin birçok yerinden bu işi yapan firmaları davet ediyoruz. Yine şehrimizde bu işin denetimini yapan firma stand kurarak festivale katılacak. Ciddi anlamda şehrimizde üretilen malın tüm Türkiye’ye hatta yurtdışına satışı anlamında organizasyonun büyük bir katkısı olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız da alana gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Eksiklikler zaman içerisinde tamamlanacak ve inşallah sektörümüzü daha da iyi yerlere taşıyacağız” dedi.


“Süs bitkiciliği fuarı için hazırlıklar başladı”


Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Süs Bitkileri Festivali’nin gerçekleştirileceği Kırkpınar Havaalanı’nda SATSO Başkanımız Akgün Altuğ ve bürokratlarımızla incelemelerde bulunduk. Son dönemlerde Sakaryamız süs bitkiciliği konusunda Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yerini aldı. Şehrimizdeki bu alanda yaşanan gelişmeleri daha da ileriye taşımak amacıyla SATSO ve üreticilerimizle süs bitkiciliği fuarı için çalışmalarımıza başladık. Büyükşehir Belediyemiz, Sapanca Belediyesi, SATSO ve üreticilerimizle birlikte Eylül ayında fuarımızı düzenleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak fuar alanının altyapı ve üstyapı çalışmalarına katkı sağlayacağız. Sakaryamız süs bitkiciliği konusunda çok büyük bir ivme yakaladı. Bu alanda yapılan çalışmaları daha da ileriye taşımak ve üreticilerimizin emeklerini değerlendirmek adına bu fuarın büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Fuar, süs bitkiciliğinin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şehrimizin ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır. Bu vesileyle hazırlıklarını başlattığımız fuarın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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