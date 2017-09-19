Kitap severler, Serdivan’da buluşuyor

Stantlarında yüzlerce eserin yer aldığı Serdivan Kitap Fuarı, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte eğitim kurumlarından da misafirlerini ağırlıyor. Vatandaşların yanı sıra ortaokul ve lise öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarını, ikinci gününde Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi ve Zübeyde Hanım Ortaokulundan öğrenciler gezdi. Öğretmenleri eşliğinde stantları gezen ve kitapları inceleyen öğrenciler, sonrasında Serdivan Belediyesi’nin ikramları eşliğinde öğretmenleri ile çınar altında sohbet etme imkanı da buldu.

Aşk, samimiyet ve sadakat gibi kavramları tasavvuf olgusu çerçevesinde kaleme alan ve büyük bir hayran kitlesine de sahip olan usta yazar Sinan Yağmur, fuar etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluşuyor. Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; 20 Eylül Çarşamba günü saat 16.00’da Sinan Yağmur ile Serdivan Kitap Fuarı’nda imza ve söyleşi programı düzenleneceği ifade edilirken etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.