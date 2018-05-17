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17 Mayıs 2018 12:28

Kitap Sokağında etkinlikler başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Sokağı’nda Ramazan etkinlikleri başlıyor.

Kitap Sokağında etkinlikler başlıyor

17 Mayıs 2018 12:28


Sakarya’da 35 yazarın katılımıyla düzenlenecek imza günlerinin ilkine Fatma Kebire Gündüz konuk olurken; dinleti etkinlikleri ise Ney’de Ali Tüfekçi, Kanun’da Turgut Özüfler’in katılımıyla 18 Mayıs Cuma günü iftar sonrası gerçekleşecek. Şehrin entelektüel birikimine büyük bir katkı sunacak kitap sokağında 35 yazarın katılımıyla düzenlenecek olan imza günlerinin ilkine Fatma Kebire Gündüz konuk olacak ve okurlarıyla buluşacak. Dinleti etkinliklerinin ilki ise Ney’de Ali Tüfekçi, Kanun’da Turgut Özüfler’in katılımıyla 18 Mayıs Cuma günü iftar sonrası gerçekleşecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinden yapılan açıklamada, “18 Mayıs Cuma günü iftar sonrası gerçekleşecek olan dinleti ve imza günü etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” diye belirtildi.




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