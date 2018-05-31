Kitap Sokağı’nda imza günleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kitap Sokağımızda imza günleri ve dinletilerimiz devam ediyor. 1 Haziran Cuma günü Kaan Murat Yanık, 2 Haziran Cumartesi Ahmet Taşgetiren ve Mustafa Kara, 3 Haziran Pazar günü ise Alev Erkilet okurlarıyla buluşacak. 1 Haziran Cuma günü Ney’de Ali Tüfekçi, Tanbur’da Pelin Değirmenci dinleti etkinliği gerçekleştirecek. 2 Haziran Cumartesi günü Ney’de Ali Tüfekçi, Kanun’da Turgut Özüfler yer alacak. 3 Haziran Pazar günü ise Sedat Anar, Santur dinletisiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Programlarımıza tüm kültür sanat dostlarını davet ediyor” ifadelerine yer verildi.