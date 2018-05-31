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31 Mayıs 2018 15:30

Kitap Sokağı’nda imza günleri devam ediyor

Ramazan Kitap Sokağında imza günü ve dinleti etkinlikleri 1 Haziran Cuma, 2 Haziran Cumartesi ve 3 Haziran Pazar günlerinde devam edecek.

Kitap Sokağı’nda imza günleri devam ediyor

31 Mayıs 2018 15:30


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kitap Sokağımızda imza günleri ve dinletilerimiz devam ediyor. 1 Haziran Cuma günü Kaan Murat Yanık, 2 Haziran Cumartesi Ahmet Taşgetiren ve Mustafa Kara, 3 Haziran Pazar günü ise Alev Erkilet okurlarıyla buluşacak. 1 Haziran Cuma günü Ney’de Ali Tüfekçi, Tanbur’da Pelin Değirmenci dinleti etkinliği gerçekleştirecek. 2 Haziran Cumartesi günü Ney’de Ali Tüfekçi, Kanun’da Turgut Özüfler yer alacak. 3 Haziran Pazar günü ise Sedat Anar, Santur dinletisiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Programlarımıza tüm kültür sanat dostlarını davet ediyor” ifadelerine yer verildi.




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