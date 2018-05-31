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31 Mayıs 2018 16:54

Kitap Sokağı’nda Yazar Ali Haydar Haksal okurlarıyla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kitap Sokağı’nda etkinlikler devam ediyor.

Kitap Sokağı’nda Yazar Ali Haydar Haksal okurlarıyla buluştu

31 Mayıs 2018 16:54


Kitap Sokağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte iftar sonrası Yazar Ali Haydar Haksal, Sakaryalı okurlarıyla buluştu. Okurları için kitaplarını imzalayan Haksal, Sakarya’nın sevdiği şehirlerden biri olduğunu söyledi. Sakarya’nın sevdiği illerden birisi olduğunu belirten Ali Haydar Haksal, “Burada Anadolu havası var. Daha önce birkaç kez gelmiştim. Onun için Sakarya’nın yabancısı değilim. Çocuklarımın iki tanesi burada okudu. Kültürel değişim ise Türkiye’nin her tarafını etkiliyor. Sakarya’da yapılan kültür sanat faaliyetlerinin kültürel alana önemli katkılar sunacağını söyleyebiliriz” dedi.


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Kitap Sokağı’nda etkinliklerin devam edeceği belirtilerek tüm kültür sanat dostları davet edildi.




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