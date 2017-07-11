Kıyıya vuran Yunus balığı tekrar denize salındı

Yakalanan canlı yunus balığı tekrar denize salındı.

Kocaali sahilinde görevli olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı cankurtaranlar akşam saatlerinde denizde cinsi farklı bir yunus balığı yakaladı. Konuyla ilgili açıklama yapan cankurtaran Aziz Erdoğan, “Bugün denizde ilginç bir balıkla karşılaştık. Çok kıyıda yüzüyordu insanlar tedirgin oluyordu. Balığı tuttuk. Çok değişik bir balık. Uzun zamandır burada cankurtaranlık yapıyorum böyle bir balık görmedim. Balığı biraz sevdikten sonra doğaya saldık. Balık hakkında pek bir bilgimiz yok” dedi.