Deprem anmasında oğlunun mezarını ziyarete gelen Semra Rahmanoğlu, “Benim oğlum İstanbul’dan Sakarya’ya davetiye getirmeye geldi. Burada depreme yakalanarak hayatını kaybetti” dedi.

Deprem Şehitleri anıtı önünde başlayan programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sakarya’da 3 bin 891, toplamda ise 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği depremde vefat edenler için Serdivan Müftülüğünde görevli hocalar dualar etti.

“Her gece deprem olur mu korkusu ile uyuyorum”

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu programda yaptığı konuşmada, “Apartmanımızda yaşayan eşimiz, dostumuz, arkadaşımızı birçok insanı kaybetmiştik depremde. Biz ailemizle 6 kişiydik ve apartmanın 5’inci katındayken tamamen yıkılan apartmandan 6 kişi bir şekilde sağ çıkmıştık. Tabi o günlerde Sakarya’da biz gezerken, dolaşırken kime sorsak bir yakınını, bir akrabasını veya bir tanıdığını kaybetmişti yani bu şehirde yaşayan her kim varsa bir yakını, bir dostunu kaybetmişti. O günler 17-18 yaşlarındaydım, ben depremde enkazın altında kaldım yüzümde de izi kaldı. Rahmetli ağabeyim, babam enkazın altında kalmıştı ve mücadeleyle çıkarmıştık. O günleri rabbim tekrar yaşatmasın bizlere. Çünkü 45 saniyelik depremin ben tamamını çok iyi hatırlıyorum, binanın yıkılışına kadar hatırlıyorum. İnanın biz enkazdan çıktıktan sonra hala anlayamamıştık ne olduğunu ve insanların neden bağırdığını. Ne zaman ki güneş doğdu o zaman gördüm her şeyin yıkıldığını, birçok insanın enkazın altında kaldığını. Tek dileğim Rabbim’den bize tekrardan öyle günler yaşatmasın. Hala yıllar geçmesine rağmen her gece uyurken acaba deprem olur mu korkusu ile uyuyorum, bu hayatımda hiç değişmeyecek bir gerçektir” dedi.

“Amacımız depremi unutturmamak”

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin seneyi devriyesi. 19 yıl önce yaşamış olduğumuz bir felaketi unutturmamak ve her gün bir daha bunu yaşamamak üzere önlemlerimizi, tedbirlerimizi alma gayreti içerisinde olduğumuz için bizde bunu her sene düzenli olarak yapıyoruz. Hem şehitlerimize bir dua okuyarak bir rahmet diliyoruz hem de o depremi yaşamayan o felaketi görmeyen ya da 19 yıl sonra unutmaya çalışanlara unutturmamak bu programı yapmamızın amacı bu. O gün çok büyük acılar yaşadık, çok büyük bir felaketi hep beraber yaşadık. Canlarımız ve mallarımızı kaybettik, ülkemizin en az 20 yıl geri gitmesine, insanlarımızın bu Dünya’dan gencecik yaşta kaybolmasına, veda etmesine şahit olduk” diye konuştu.

“Davetiye getirmek için geldiği Sakarya’da depreme yakalanarak hayatını kaybetti”

19 sene yaşanan depremde 23 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı anne Semra Rahmanoğlu, “Ben depremi sadece İstanbul’da var sanıyordum meğer Sakarya’da enkaza gömülmüş. Benim oğlum İstanbul’dan Sakarya’ya davetiye getirmeye geldi. Burada depreme yakalanarak hayatını kaybetti. İstanbul’da oturuyorduk, kızım evleniyordu onun düğününün davetiyesini getirmek üzere Sakarya’ya babaannesine geldi. 23 yaşındaydı yeni askerden gelmişti kendisi, Sakarya’da da deprem olunca hayatını kaybetti. Oğlumu her ay gelerek ziyaret ediyorum, buradan onun için ev aldık. Her ayın 17-18’inde muhakkak geliyorum” şeklinde konuştu.