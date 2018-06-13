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13 Haziran 2018 14:35

Kızılcaali’nin içmesuyu şebekesi yenilendi

SASKİ şehir genelinde içmesuyu şebeke yenileme çalışmaları kapsamında Kaynarca Kızılcaali Mahallesi’nde en 30 yıllık kireçli hatlar, inşa edilen 1,6 kilometrelik yeni hat ile yenilendi.

Kızılcaali’nin içmesuyu şebekesi yenilendi

13 Haziran 2018 14:35


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehrin dört bir yanında lokal sorunlara yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 10 milyonluk proje ile Sapanca Gölü suyunun ulaştırıldığı Kaynarca’nın mahalle şebekelerinde yenileme ve kayıp kaçak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, Kızılcaali Mahallesi’nde de şebeke yenileme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.


Vatandaşların musluklarına daha kaliteli içmesuyu ulaştırmak için il sınırlarının tamamının SASKİ sorumluluğuna geçtiği 2014 yılından bu yana önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Koncuk, “Dev projeleri hayata geçirerek birinci sınıf içmesuyunu vatandaşlarımıza ulaştırıyor, mahallelerimizde eskiyen, ömrünü doldurmuş ve arızalara sebep olan hatları bir bir yeniliyoruz. Kaynarca’da da bu doğrultuda birçok mahallemizde çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Son olarak Kaynarca Kızılcaali Mahallesi’nde en az 30 yıllık kireçli hatları yeniledik. 1,6 kilometrelik içmesuyu hattı inşa ettik. Daha kaliteli ve çapları büyütülmüş borularla basınç sorununu çözüme kavuşturduk. Bölgede içmesuyu anlamında hiçbir sorun kalmadı. Artık Kızılcaali Mahallesi Sapanca Gölü suyunu çok daha kaliteli bir şekilde içecek” dedi.




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