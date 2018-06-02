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02 Haziran 2018 17:08

Kocaali Atıksu arıtma tesisi’ni canlı yayınla başbakan açacak

SASKİ tarafından şehre kazandırılan ve Karadeniz’e önemli bir koruma daha getirecek olan Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon hattının açılışı 4 Haziran Pazartesi günü canlı yayın bağlantısı ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilecek.

Kocaali Atıksu arıtma tesisi’ni canlı yayınla başbakan açacak

02 Haziran 2018 17:08


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Karadeniz’i korumaya yönelik önemli projelerden birisi olarak 50 milyonluk yatırımla inşa edilen Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi ve 121 kilometrelik kanalizasyon hattı, 4 Haziran Pazartesi saat 12.00’da Ankara ATO Cogresium’da düzenlenecek ‘Sıfır Atık Temalı Çevre Projeleri Açılış Töreni’ kapsamında açılacak. Yatırımın açılışını canlı yayın bağlantısı ile Başbakan Binali Yıldırım gerçekleştirecek. Tören ile Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon hattının yanı sıra toplam bedeli yaklaşık 2,5 milyar lira olan 101 adet çevre yatırımının açılışı yapılacak. Mardin Kızıltepe, Samsun Yakakent, Van Erciş ve Kahramanmaraş’a da canlı yayın bağlantıları olacak.




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