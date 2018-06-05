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05 Haziran 2018 12:46

Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisler açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa çalışmalarının tamamlandığı Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisleri’nin 6 Haziran Çarşamba günü saat 19.

Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisler açılıyor

05 Haziran 2018 12:46

30’da açılışı gerçekleştirilecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa çalışmalarının tamamlandığı Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisleri, 6 Haziran Çarşamba günü saat 19.30’da açılıyor. Kocaali Caferiye Mahallesi’nde bulunan 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen projenin ilçenin turizm potansiyeline önemli derecede katkı sunacağı ifade ediliyor.


Yapılan açıklamada, “Kocaali ilçemizde örnek bir sahil projesini hayata geçirdik. Yürüyüş alanlarımız, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları merkezimizin içerisinde yer alıyor. İlçenin ve bölgenin turizm standartlarını yükseltecek Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisleri açılışın ardından hizmet sunmaya başlayacak. 6 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz açılış programına tüm Sakaryalılar davetlidir” denildi.




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