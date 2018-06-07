Kocaali Sahili Sosyal Tesisleri açılışı gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali’de inşa edilen Sahil Park ve Sosyal Tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Açılış ve iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Büyükşehir bürokratları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, “Bölgemize değer katan bu güzel tesisi bizlere kazandıran, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. İimize, ilçemize ve bölgemize değer katan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Tüm bölgeye hizmet sunacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu açılışta yaptığı açıklamada, “20 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisleri’ni hizmete sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimiz plajı, yüzme havuzu, oyun alanları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile ilçemiz turizm potansiyeline yeni bir ivme kazandıracak. Sadece ilçemize değil, tüm bölgeye hizmet sunacak. Plajımız inşallah yaz aylarının vazgeçilmez adresi olacak” dedi.

“Altyapıya 50 milyonluk dev yatırım”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Çevreye yönelik 50 milyonluk önemli bir yatırımı daha hayata geçirdik. 121 kilometrelik kanalizasyon hattı ve Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi’ni inşa ettik. Artık ilçemizin atık suları dünya standartlarında arıtılıyor. Kocaali’den de Karadeniz’e atık su karışmıyor. Karasu ve Kocaali’nin sularını dünya standartlarında arıtarak vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracak Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi’ni tamamladık. 3,5 milyonluk yatırımla yaklaşık 5 kilometrelik yağmursuyu altyapısı inşa ederek ilçemizin yağmursuyu altyapısını kuvvetlendirdik. Karasu ve Kocaali ilçelerimizde hayata geçirdiğimiz 450 kilometrelik içmesuyu projemizde ise çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Altyapının yanı sıra asfalt çalışmalarında da Kocaali’de ciddi bir mesafe kat ettik. İlçemizde 12 Milyon TL’lik asfalt hizmeti sağladık. İnşallah grup yollarının tamamını bu yıl içerisinde sıcak asfaltla buluşturmuş olacağız. Biz belediyeciliği sadece yol, su gibi birincil ihtiyaçlar olarak görmedik. Sosyal yaşamı içerisinde barındıran, hemşehrilerimizin hoşça vakitler geçirmesine olanak sunan projelere de imza attık. İlçelerimize sosyal gelişim merkezleri ve yeni yaşam alanları kazandırdık. Allah’ın izniyle yakında 16 ilçemizin tamamının temel beklentilerini karşılamış olacağız. Her gün bir ilçemizde yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu bizlere yaşatan rabbime şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın gittiği her yerde örnek olarak gösterdiği bir şehir haline geldik. İmkanlarımızla elimizden gelenin en iyisini, en güzelini sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Gayret kuldan, Tevfik Allah’tandır. Hamdolsun bugün de şehrimizin Kuzey ucu Kocaali’mizde böylesine güzel bir tesisi hizmete alıyoruz. İnşallah bu tesisimiz ilçemize canlılık katacak, hemşerilerimize uzun yıllar en güzel şekilde hizmet sunacaktır” diye konuştu.