Kocaali Sosyal Tesisleri açılışa hazırlanıyor

Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan eşlik etti. Toçoğlu, gelinen son nokta hakkında görevlilerden bilgiler aldı, kolaylıklar diledi. İncelemelerde konuşan Başkan Zeki Toçoğlu, “Kocaali Caferiye Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ettiğimiz sosyal tesislerimizde sona yaklaştık. Yürüyüş alanlarımız, yüzme havuzu ve çocuk oyun alanlarını tamamladık. Tesisimizde bulunan binada ise son detaylar tamamlanıyor. Artık açılış için gün sayıyoruz. İlçemizin sosyal yaşantısına canlılık kazandıracak ve turizme ivme katacak projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Projemizi söz verdiğimiz gibi yaz sezonuna yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İfade ettiğimiz gibi sadece ilçemizin değil, bölgeden de misafirlerin ziyaret edeceği bir tesis olacak. Daha önce Karasu’da hayata geçirdiğimiz projeyle turizm standartlarını yükseltmiştik. Kocaali ilçemizin de turizm potansiyelinin farkındayız. İnşallah sosyal tesislerimiz ile ilçe turizmi canlılık kazanacaktır” diye konuştu.