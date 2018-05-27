Kocaali ve Karasu’da içmesuyu yatırımları devam ediyor

Rüstem Keleş, hattın 320 kilometrelik kısmını tamamladıklarını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Karasu ve Kocaali’yi sağlam içmesuyu altyapısıyla buluşturacak projede gelinen son nokta ile ilgili bilgiler verdi. Hazırladıkları proje ile bölgede uzun yıllar içmesuyu anlamında hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Keleş, “Özellikle yaz aylarında bölgedeki nüfus büyük bir artış gösteriyor. Biz bunu da hesaba kattığımız bir altyapı sistemi kuruyoruz. Daha önce Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi’ni tamamlayarak devreye almıştık. Bölgeye Çamdağı Barajı’nı da kazandıracağız. Böylece dev yatırımlarla şehrin kuzeyini entegre bir altyapıya kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

Bölgeye en az 100 yıl hizmet sunacak bir yatırım yaptıklarını aktaran Dr. Rüstem Keleş, “Bu kapsamda toplam uzunluğu 450 kilometreye ulaşacak hattımızın 320 kilometrelik kısmını tamamlamış durumdayız. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Yine proje kapsamında ciddi bir depolama hacmi de ortaya çıkaracağız. 3 depo inşa ediyoruz. Bunlardan 800 metreküp kapasiteye sahip depomuz tamamlandı. 500 metreküplük depoda kaba inşaat tamam. Mekanik ekipmanların montajı yapılacak. 7 bin 500 metreküp hacme sahip depoda ise kısa süre içerisinde inşa çalışmalarına başlıyoruz. Önemli sanayi yatırımlarıyla daha da büyüyecek şehrimizin kuzeyine hem atıksu hem içmesuyu anlamında yaptığımız dev yatırımlar, bölgeyi güçlü altyapısıyla geleceğe taşıyacak” ifadelerini kullandı.