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22 Temmuz 2018 14:20

Kocaali’de 5 mahalle yolları yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kocaali’ye bağlı 5 mahalle yollarını yeniliyor.

Kocaali’de 5 mahalle yolları yenileniyor

22 Temmuz 2018 14:20


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Şehrin kuzey ucu Kocaali’de çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Kızılüzüm, Süngüt, Aktaş, Çakmaklı ve Kestanepınarı mahallelerinin grup yollarını yeni yüzüne kavuşturuyor. Toplam uzunluğu 10 kilometre olan arterler, 15 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilenecek.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Kocaali ilçemize bağlı 5 mahalle için çalışmalarımızı başlattık. İlk olarak Kızılüzüm, Süngüt ve Aktaş arasını yeniliyoruz. Ardından ise Çakmaklı ile Kestanepınarı’nda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arterlerimizin toplam uzunluğu 10 kilometre. 15 bin ton sıcak asfaltla buluşturacağız. İnşallah çalışmalarımızın tamamlanmasıyla ulaşımlar daha konforlu hale gelecek. Hayırlı olsun” dedi.




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