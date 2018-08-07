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07 Ağustos 2018 13:34

Kocaali’de asfalt çalışmaları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOLBAK ekipleri Kocaali ilçesinin asfalt çalışmalarını tamamladı.

Kocaali’de asfalt çalışmaları tamamlandı

07 Ağustos 2018 13:34


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığı tarafından şehir merkezi ve 16 ilçede başlatılan asfalt çalışmaları Kocaali ilçesinde tamamlandı. 13 kilometrelik güzergah üzerinde yer alan mahallelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Mahalle muhtarları yapılan çalışmalardan dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na teşekkür etti. Kızılüzüm Mahalle Muhtarı Baki Filicioğlu, “Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu güzel bir organizasyon ve güzel bir çalışmanın neticesiyle beraber 2 yıl önce Çamdağı’ndan buraya uzanan bağlantı yolunu tamamladık. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyemizin bize yapmış olduğu güzelliklerin devam ettiği bu köyümüzde ayrıca Kızılüzüm, Süngüt, Aktaş, Çakmaklı, Kestanepınarı güzergahı yolumuzu da tamamladık. Bu neticede Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ufak tefek eksiklikler de inşallah tamamlanacak” dedi.


Süngüt Mahalle Muhtarı Abdurrahman Dandan ise, “Süngüt Mahallemize gelen ekiplerin çalışmaları neticesinde atılan asfalt mahallemizin daha güzel gözükmesine vesile oldu. Artık daha rahat yollarda hareket edebileceğiz. Bu güzel yolları bizlere veren Büyükşehir Belediyesine, Başkanımız Zeki Toçoğlu’na ve ekiplerine canı gönülden ben ve mahallem adında teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Çakmaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Aygın’da, “Kocaalimizin grup yollarının yenilenmesiyle birlikte artık daha rahat ve daha güvenli ulaşım sağlayacağız. Çakmaklı Muhtarı olarak mahalle sakinlerim adına Belediye Başkanımız Zeki Toçoğluna teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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