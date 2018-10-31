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Kocaali'de yapılacak olan futbol sahası için çalışmalar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali’nin Karşı Mahallesi’nde inşa edilecek futbol sahasında çalışmalar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'nin Karşı Mahallesi'nde inşa edilecek futbol sahasında çalışmalar başladı.


Sakarya'nın Kocaali ilçesi Karşı Mahallesi'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılacak futbol sahasında çalışmalar başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, spor alanını kısa süre içerisinde tamamlayarak gençlerin hizmetine sunacaklarını belirtti. Başkan Zeki Toçoğlu bölgeye yaptığı ziyarette gençlerle bir araya gelmesi ve futbol sahasının müjdesini paylaşması ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından derhal hazırlıklar başlatıldı ve ihalesi gerçekleştirildi. İlçenin yeni futbol sahası için ise çalışmalar başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, futbol sahasının zemini için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtip spor alanını kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını ifade etti.

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