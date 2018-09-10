Kocaali'nin futbol sahası için ihale tamam

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali Karşı Mahallesi'nde inşa edilecek futbol sahasının ihalesi tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali Karşı Mahallesi'nde inşa edilecek futbol sahasının ihalesi tamamlandı. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Ören'in başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 3 firma teklif sundu.İhale hakkında açıklamalarda bulunan Destek Hizmetleri Daire Başkanı Recep Ören, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, Kocaali'ye gerçekleştirdiği ziyarette futbol sahasının müjdesini gençlerimizle paylaşmıştı. Bugün ihalemizi tamamladık. İhale komisyonumuz teklifleri değerlendirerek en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacak. İnşallah kısa sürede çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.