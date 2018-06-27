Kocaali’nin merkezine yeni bir yaşam alanı kazandırılıyor

İlçe merkezinde yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje için AKOM’da gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter İbrahim Pehlivan, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, Zafer Poyraz ile Büyükşehir Bürokratları katıldı. Başkan Zeki Toçoğlu, proje detaylarına ilişkin bilgiler aldı. Kocaali ilçe merkezine yeni bir proje hediye edeceklerini belirterek sözlerine başlayan Başkan Zeki Toçoğlu, “Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda hayata geçireceğimiz çalışma için proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağız. İçerisinde hemşehrilerimizin hoş vakitler geçirebileceği, çocuklar için bakım alanının yer aldığı 120 metrekarelik bir kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun grupları, meydanı ile güzel bir projeyi ilçemize hediye edeceğiz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi projemizin içerisinde kütüphanede yer alacak. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Projemizi hayata geçireceğimiz alan içerisinde çınar, selvi ve çam ağaçları bulunuyor. Hiçbir ağaca zarar vermeden, tamamını koruyarak yeni ağaçların da dikimini gerçekleştireceğiz. Yeni projenin ilçemiz sakinlerinin buluşma noktası olacağına inanıyor, yaz sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar’da, proje dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkürlerini ileterek, projenin hayırlı olmasını temenni etti. AK Parti İlçe Başkanı Ersan Demir de ilçe merkezinde böyle bir çalışmanın hayata geçiriliyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.