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26 Temmuz 2018 14:11

Kocaali’nin yeni yaşam alanı 17 Ağustos’ta ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaali ilçe merkezine kazandırılacak yeni yaşam alanı için 17 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkacaklarını duyurdu.

Kocaali’nin yeni yaşam alanı 17 Ağustos’ta ihaleye çıkıyor

26 Temmuz 2018 14:11


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, kısa süre önce Kocaali İlçe Belediye Başkanı Ahmet Acar ve AK Parti İlçe Başkanı Ersan Demir ile bir araya gelmiş, ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını müjdelemiş ve projeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. İlçe merkezinde yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje için gerçekleştirilecek ihalenin hemen ardından çalışmalara başlayacaklarını belirten Başkan Toçoğlu, “İçerisinde hemşehrilerimizin hoş vakitler geçirebileceği, çocuklar için bakım alanının yer aldığı 120 metrekarelik bir kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun grupları, meydanı ile güzel bir çalışmayı ilçemizin hizmetine sunacağız. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da müjdelediği kütüphane de projemizin içerisinde yer alacak. Hayırlı olsun” dedi.


17 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek ihalenin hemen ardından çalışmaları başlatacaklarını ifade eden Başkan Zeki Toçoğlu, “Projemizi ilçe merkezinde inşa edeceğimizi ifade etmiştik. Bölgede mevcut durumda çınar, selvi ve çam ağaçları yer alıyor. Tek bir ağaca dahi zarar vermeyecek, tamamını koruyacak, yeni ağaçların dikimini de gerçekleştireceğiz. İnşallah yeşillikler içerisinde Kocaali’ye yakışır bir proje olacak. 17 Ağustos Cuma günü gerçekleştireceğimiz ihalenin hemen ardından da çalışmalarımızı başlatacak, hızla tamamlayacağız” diye konuştu.




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