Kocaali'nin yeni yaşam alanı ihaleye çıkıyor

Daha önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından müjdesi paylaşılmış, hazırlanan proje kamuoyunun beğenisine sunulmuştu. 3 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek yeni yaşam alanının içerisinde 120 metrekarelik bir kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun grupları, meydan ve yeşil alanlar yer alacak. Projeye ilişkin detayları paylaşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Kocaalili hemşehrilerimizin vakitlerini güzelce değerlendireceği, çocuklar için bakım alanının yer aldığı 120 metrekarelik bir kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun grupları, meydanı ile güzel bir çalışmayı ilçemizin hizmetine sunacağız. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da müjdelediği kütüphane de projemizin içerisinde yer alacak. İlçe merkezimizde hayata geçireceğimiz proje ile hemşehrilerimizin yeni buluşma noktası olacak” dedi.

Karamehmetoğlu, “Projeyi hayata geçireceğimiz alanda çınar, selvi ve çam ağaçları yer alıyor. Bölgede bulunan hiçbir ağaca zarar vermeyecek, yeni ağaçları da bölgeye kazandıracağız. İlçemizin doğasına, güzelliklerine yakışan bir projeyi hayata geçireceğiz. 8 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceğimiz ihalenin ardından çalışmalarımızı hemen başlatacak, projemizi hızla tamamlayacağız” diye konuştu.