Kocaelili çocuklar Sakarya Macera Park’ta buluştu

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri Macera Park’ı ziyaret ederek Yaşayarak Öğrenmenin farkına vardılar.

Çocukların macera dolu anlar yaşadığı Macera Park komşu şehirlerden de misafir ağırlıyor. Son olarak Kocaeli’den 300 öğrenci Macera Parkı ziyaret etti. Macera Park’ta yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yılmaz Kalk, “Bugüne kadar binlerce çocuğumuz Macera Park’tan istifade etti. Okullardan, ailelerden ve kulüplerden yoğun bir talep alıyoruz. Çocuklar Macera Park’ta hem eğlenirken hem de doğal şartlar karşısında mücadele etmeyi, paylaşmayı öğreniyorlar. Sadece Sakarya şehri sınırları içerisinde hizmet vermiyoruz. Bunun yanında farklı şehirlerden de misafirlerimizi ağırlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Kocaeli’den 300 öğrenciyi Macera Park’ta ağırladık. Güven duvarı, tırmanma kulesi, ağaç yolu, 24 istasyonlu ip parkuru, ip kaydırağı, serbest atlayış parkurlarında heyecan ve başarı duygusunu yaşayan minikler; takım halinde çalışabilme, risk alabilme ve cesaret geliştirme konusunda deneyim kazandılar. Çocukların deneyerek ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’na gezi düzenleyen Kartepe Belediyesi’ne, çalışanlarına ve bizlere güvenip çocuklarını emanet eden aileler çok teşekkür ediyoruz” dedi.