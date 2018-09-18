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Kocaeli'nden Sakarya'ya hırsızlık yapmak için geldiler

Kocaeli’nden Sakarya’nın Akyazı ilçesine hırsızlık için gelen 2 hırsız polis tarafından yakalandı.

Kocaeli'nden Sakarya'nın Akyazı ilçesine hırsızlık için gelen 2 hırsız polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, hırsızlık için Kocaeli'den Sakarya'nın Akyazı ilçesine gelen biri 14 yaşındaki iki hırsızlık zanlısı, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan M.U.'nun hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu ve arandığı belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. tutuklandı. Diğer çocuk şüpheli ise serbest bırakıldığı belirtildi.

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