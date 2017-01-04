Kocaman yüreklerden Halep’e yardım eli

Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi’nde eğitim alan Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri Halep’e yardım etmek adına hazırladıkları ürünleri yetkililere teslim etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde eğitim alan Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, Halep için ‘Bir Yürek de Sen Isıt’ sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasına destekte bulundu. Engelli öğrencilerin aileleri tarafından örülen atkı, bere, şapka gibi eşyalar, özenle paketlenerek yetkililere teslim edildi. Bu örnek davranıştan duydukları memnuniyeti dile getiren Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, öğrencilerine ve ailelere teşekkür etti.