Kaza sonrası hurdaya dönen araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi Yazlık Kavşağında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 DP 196 plakalı otomobil, Yazlık Kavşağına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Araç sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil defalarca taklalar atarak durabildi. Kaza sonrası adeta hurdaya dönen araçta bulunan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer vatandaşlar ise taklalar atarak araç altında kalan sürücüyü kurtarabilmek için seferber oldu. Ters dönen aracın altında kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen ağır yaralı sürücü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.