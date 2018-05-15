Korucuk Bilgievi hizmete açıldı

Açılış törenine Adapazarı Belediyesi Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Yenikent Halk Eğitim Müdürü Mahmut Karataş, Milletvekili aday adayı Mustafa Ak, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, İlçe Başkan Vekili Metin Kurtuluş, Muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta, Korucuk Bilgievi öğrencilerin yapmış olduğu resim ve giyim eserlerinden oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, amaçlarının Sakarya’da kültür ve sanatın gelişmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, “Burada 4.cüsünü kurduğumuz Korucuk Bilgievi’ni hizmete sunmanın büyük bir gururunu yaşıyoruz. İnşallah gelecekte yapacağımız çalışmalarla Sakarya’da sanatın ve kültürün gelişmesi için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu vesile ile bir kez daha açılışta emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.