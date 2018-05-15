Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:37

Korucuk Bilgievi hizmete açıldı

Adapazarı Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Korucuk Bilgievi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Korucuk Bilgievi hizmete açıldı

15 Mayıs 2018 17:37


Açılış törenine Adapazarı Belediyesi Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Yenikent Halk Eğitim Müdürü Mahmut Karataş, Milletvekili aday adayı Mustafa Ak, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, İlçe Başkan Vekili Metin Kurtuluş, Muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.


Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta, Korucuk Bilgievi öğrencilerin yapmış olduğu resim ve giyim eserlerinden oluşan sergi büyük ilgi gördü.


Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, amaçlarının Sakarya’da kültür ve sanatın gelişmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, “Burada 4.cüsünü kurduğumuz Korucuk Bilgievi’ni hizmete sunmanın büyük bir gururunu yaşıyoruz. İnşallah gelecekte yapacağımız çalışmalarla Sakarya’da sanatın ve kültürün gelişmesi için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu vesile ile bir kez daha açılışta emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç