Kösemusul, Hisarcıklıoğlu’nun Taşkent programına katıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Özbekistan’ın başkenti Taşkent ziyaret heyetinde yer aldı.

Gerçekleştirilen Türkiye - Özbekistan İş Forumu’nda işbirliğini artırma imkânları ele alındı.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev’in uğurlamasıyla Taşkent’e gelen Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet burada öncelikle Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi A. Başar Şen’i ziyaret etti. Büyükelçi Şen, Türkiye-Özbekistan ilişkileri konusunda heyete bilgi verdi. Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Taşkent’te Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov kabul etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan SATSO Başkanı Kösemusul, Türkiye iş camiasının dünyanın her yerinde dikkat çektiğinin altını çizdi. Kösemusul, “Birliğimizin değerli başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na eşlik ettiğimiz Taşkent ziyaretimizde, ekonomik işbirliği fırsatlarını konuştuk. Sakarya adına da istişarelerimiz oldu. Türk iş dünyasının, sorunlarını azami ölçüde azaltıp işbirliklerini ekonominin her alanında artıracaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.