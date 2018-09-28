Küçücek'te yollar yeni yüzüne kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla başlattığı asfalt çalışmalarını kapsamında Karapürçek-Küçücek-Akyazı arasındaki 5 bin 200 metrelik arter yeni yüzüne kavuşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 5 bin 200 metre uzunluğundaki Karapürçek-Küçücek-Akyazı arasındaki güzergahı 10 bin ton asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturan belediye ekipleri, yolu haklın kullanımına açtı.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Karapürçek-Küçücek-Akyazı arasındaki güzergahta tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından planlamalarımızı yaptık ve asfalt çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 5 kilometrelik arteri 10 bin ton asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturduk. Hemşehrilerimizi konforlu ve rahat ulaşım imkanı ile buluşturduk. İnşallah planlamalarımız dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Küçücek İstiklal Mahalle Muhtarı Muzaffer Cömert ise yapılan hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na teşekkür etti.