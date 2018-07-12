Küçük Karasu Mahallesi yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla 16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Karasu’da Doğu Karadeniz Caddesi’nde tamamlanan çalışmaların ardından Küçük Karasu Mahallesi de yeni yüzüne kavuşturuluyor. YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Küçük Karasu’da 3 kilometrelik güzergahı 3 bin 400 ton asfalt kullanarak yeniliyoruz. İnşallah yenileme çalışmalarımızla birlikte hemşehrilerimiz konforlu ulaşıma sahip olacak. Hayırlı olsun” dedi.