Kültür Sanat sezonu başlıyor

‘Anadolu'nun Kültür Sanat Başkenti: Sakarya' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, konferanslardan panellere, söyleşi ve imza günlerinden sergilere, konserlerden sinema günlerine kadar geniş alanda kültür sanat etkinliklerini ilgilileriyle buluşturuyor. Yeni kültür sanat sezonunun Ekim ayı itibariyle başlayacağını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, 9-13 Ekim tarihleri arasında 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'nın da sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, “Yeni kültür sanat sezonuna merhaba diyoruz. 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'nda 7'si yurtdışı olmak üzere 29 şairi şiir severler ile buluşturacağız. SAÜ Kongre Merkezi'nde 9 Ekim Salı günü açılışı gerçekleşecek programımız şiir sunumlarının ardından Dilek Türkan konseri ile devam edecek. Liselerde söyleşiler ve şiirler, müzik dinletileri ile 5 gün boyunca 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'nı gerçekleştireceğiz. Yine Ekim ayı etkinliklerimiz içerisinde tiyatro gösterimleri, sergi, konferans, söyleşilerin yanı sıra genç müzisyen İlyas Yalçıntaş konseri de müzikseverlerle buluşacak. Hemşehrilerimiz etkinlik takvimi ve sanal etkinlik kitapçığına belediyenin internet adresi üzerinden ulaşabilirler. Tüm hemşehrilerimize kültür sanat dolu bir dönem diliyorum” dedi.