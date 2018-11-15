Kümese giren tilki, belediye ekiplerinden kaçamadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kümeslere giren bir tilki, Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Barınağı ekipleri tarafından yakalanarak Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede bulunan bir tavuk kümesine tilki girdiği ihbarını alan Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Barınağı ekipleri harekete geçti. Belediye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tilki yakalanarak gerekli aşılarının ve tedavilerinin yapılması için Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Barınağı'na götürüldü.

Barınakta tedavi ve aşıları yapılan tilki, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tilki, daha sonra da doğaya bırakılacak.