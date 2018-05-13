Kur’an Kurslarının minik öğrencileri şenlikte buluştu

Adapazarı Kentpark’ta gerçekleştirilen şenliğe Adapazarı İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an Kursları’nın 4-6 yaş bölümlerinde eğitim gören yaklaşık bin öğrenci katıldı. Minik öğrencileri motive etmek, yılın yorgunluğunu atmak, tanışma, kaynaşma ve onları eğlendirmek maksadıyla düzenlenen program, Kur’an tilavetiyle başladı. Programa başta Adapazarı İlçe Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık olmak üzere, öğrenci aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gün boyu devam eden şenlikte onlarca Kur’an Kursları hazırladığı çalışmaları kurulan atölye çadırların da gelen davetlilere büyük bir beğeniyle sundular. İlçe Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, gelecek yıl 4-6 yaş Kur’an Kursu çalışmalarına daha da hız vereceklerini bildirerek bu noktada halktan daha çok gayret göstermelerini beklediklerini söyledi.

TV sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibinin sahne aldığı Hacivat-Karagöz, Keloğlan ve diğer tiplemelerinde yapıldığı şenlikte davetlilere Osmanlı Sokağı adı altında şerbet, şekeri gibi ikramlarda da bulunuldu. Şişme oyun parkurlarında oynayan minik öğrenciler doyasıya eğlenmenin mutluluğunu yaşadılar.