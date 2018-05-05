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05 Mayıs 2018 12:08

Kürdilihicazkar Faslı konseri SAÜ’de gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Fasıl Topluluğu tarafından “Kürdilihicazkar Faslı Konseri” düzenlendi.

Kürdilihicazkar Faslı konseri SAÜ’de gerçekleşti

05 Mayıs 2018 12:08


Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferdi Koç’un hazırlayıp yönettiği konserde birbirinden güzel eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Doç. Dr. Ferdi Koç’a kanunda Öğr. Gör. Tuncay Kardaş, Klarinette Öğr. Gör. Metin Gülsün, Neyde Öğr. Gör. Cengiz Atlan, Dairede Doç. Dr. Cemal Karabaşoğlu, Darbukada Serhat Başar, Kemanda ise Hasan Çizmelioğlu, Kaan Koray Kaya, Özkan Çabuk eşlik etti.


Kürdilihicazkar Faslı’nda 18 farklı eserin icra edildiği konser izleyiciler tarafından tam not aldı.




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