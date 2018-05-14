Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 15:42

Kurtuluş Mahallesi’nde altyapı tamamen yenilenecek

SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, Adapazarı Kurtuluş Mahallesi’nde kayıp kaçak oranlarını azaltmak için 6 bin 200 metrelik içmesuyu altyapısı inşa edecekleri bilgisini verdi.

Kurtuluş Mahallesi’nde altyapı tamamen yenilenecek

14 Mayıs 2018 15:42


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, su kayıp kaçak oranlarını azaltmaya yönelik altyapı hamleleri yapmaya devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini hatırlatan Sakallıoğlu, “Geniş çaplı projelerin yanı sıra lokal dokunuşlarımıza da devam ediyoruz. Adapazarı Kurtuluş Mahallesi’nin içmesuyu altyapısını yaşanan arızaların önüne geçmek ve kayıp kaçak oranlarını azaltmak için yenileceğiz” dedi.


Projeye ilişkin detayları paylaşan Sakallıoğlu, “Kurtuluş Mahallesi’nin içmesuyu altyapısını baştan aşağıya yenileyeceğiz. Gerçekleştireceğimiz çalışmalar kapsamında 6 bin 200 metre içmesuyu hattı döşeyecek, abone bağlantılarını yapacağız. Böylece bölgede yaşanan kayıp kaçak oranlarını minimum seviyeye indirecek, yaşanan arızaların önüne geçeceğiz. Projemiz için 22 Mayıs Salı günü saat 11.00’da SASKİ Genel Müdürlüğü’nde ihaleye çıkacağız. Şehir genelinde daha kaliteli içmesuyu ulaştırmak, kayıp kaçak oranlarını azaltmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç