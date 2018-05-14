Kurtuluş Mahallesi’nde altyapı tamamen yenilenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, su kayıp kaçak oranlarını azaltmaya yönelik altyapı hamleleri yapmaya devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini hatırlatan Sakallıoğlu, “Geniş çaplı projelerin yanı sıra lokal dokunuşlarımıza da devam ediyoruz. Adapazarı Kurtuluş Mahallesi’nin içmesuyu altyapısını yaşanan arızaların önüne geçmek ve kayıp kaçak oranlarını azaltmak için yenileceğiz” dedi.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Sakallıoğlu, “Kurtuluş Mahallesi’nin içmesuyu altyapısını baştan aşağıya yenileyeceğiz. Gerçekleştireceğimiz çalışmalar kapsamında 6 bin 200 metre içmesuyu hattı döşeyecek, abone bağlantılarını yapacağız. Böylece bölgede yaşanan kayıp kaçak oranlarını minimum seviyeye indirecek, yaşanan arızaların önüne geçeceğiz. Projemiz için 22 Mayıs Salı günü saat 11.00’da SASKİ Genel Müdürlüğü’nde ihaleye çıkacağız. Şehir genelinde daha kaliteli içmesuyu ulaştırmak, kayıp kaçak oranlarını azaltmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.